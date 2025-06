El secretario general del sindicato de empleados textiles de San Juan, Roberto Vega, fue detenido en las últimas horas en el marco de una causa que investiga una presunta megaestafa con la venta de viviendas. El dirigente fue arrestado en su domicilio del barrio Textil, en Rawson, mientras que también se allanó la sede del gremio. En simultáneo, los efectivos buscaron al empresario Miguel Ceferino Aciar, encargado de la obra, pero no lograron ubicarlo y la Justicia lo declaró prófugo.

Ambos son señalados como responsables del frustrado proyecto Barrio Textil II, un emprendimiento habitacional que nunca se concretó. Sin embargo, desde 2022 comenzaron a comercializar carpetas a posibles adjudicatarios a un valor inicial de 1.500.000 pesos, cifra que fue actualizada con la inflación. Incluso, en 2024 una familia llegó a pagar 8 millones de pesos por una de estas carpetas.

Pese a que el proyecto no avanzó, y que el terreno no estaba legalmente adquirido, el gremio y la constructora continuaron con las ventas. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) llegó a intimar a los responsables para que presentaran la documentación necesaria, pero no lograron justificar la factibilidad del plan porque el terreno seguía estando a nombre de una persona de apellido Fernández, con quien no habrían cerrado el acuerdo de venta.

Frente a esta situación, el IPV dio por caído el proyecto y la Justicia comenzó a recibir las denuncias de las familias afectadas. Según fuentes judiciales, unas 150 familias quedaron a la deriva y se estima que ya hay 48 denuncias formales radicadas en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Duilio Ejarque.

El sindicalista Vega fue alojado en la Comisaría 36ta de Rawson, mientras que Aciar, titular de la firma DGA Construcciones, es buscado por todas las fuerzas de seguridad del país luego de que la jueza de garantías Celia Maldonado ordenara su captura nacional.