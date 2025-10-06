Este lunes, la Justicia resolvió que Juan Alfredo “Chato” Carrizo permanecerá detenido durante un año bajo prisión preventiva, acusado del homicidio de Nicole Bajinai, la joven que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado en el barrio Echeverría, en Capital.

La medida fue solicitada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y avalada por el juez de Garantías Sergio López Martí, con el objetivo de garantizar el avance de la investigación y evitar riesgos procesales. El ayudante fiscal Emiliano Pugliese acompañó el pedido.

Durante la audiencia de formalización, Carrizo habló ante el magistrado y dio un extenso testimonio en el que relató su versión de los hechos y expresó su desesperación emocional. “Tengo ganas de agarrar una soga y colgarme y no rabear más. Lo he pensado y se lo dije al psicólogo, me siento mal, nunca pensé que me iba a pasar esto, no sé cómo hacer ni cómo salir adelante”, dijo entre lágrimas.

El imputado aseguró todo sse desató por una pelea entre sus sobrinos y un joven que, según sus dichos, salía de comprar drogas en la vivienda de los Bajinai. “Cuando pelean mis sobrinos con la persona que salía de la casa de los Bajinai, toda la familia sale y ahí empiezan los problemas. Al otro día me entero de lo que pasó. Yo tenía un arma hace dos días para proteger a mi familia”, relató.

Carrizo sostuvo que actuó en medio de una situación de caos y miedo: “Querían entrar todos a mi casa, yo agarré el portón, no los dejaba entrar, mi cuñada lloraba, las niñas estaban adentro y no sabía qué hacer. Cuando la chica me empezó a agarrar yo tenía el arma y le dije que me soltara. Ahí le pegué en la mano y salió el tiro. No fue mi intención lastimar a esa chica”, aseguró ante el juez.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada frente a la Casa 7 del barrio, donde vive el hermano del acusado. En medio de una pelea entre varios grupos, Carrizo habría sacado un revólver calibre 38 y disparado a “boca de jarro” contra Nicole Bajinai. La joven cayó en la vereda y, aunque fue trasladada al Hospital Rawson, llegó sin vida. La médica legista determinó que el proyectil ingresó por detrás del pabellón auricular izquierdo, provocando su muerte inmediata.

Tras el crimen, la Policía desplegó un amplio operativo que incluyó a la Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica. En el fondo de la Casa 10 se encontró el arma homicida: un revólver calibre 38 con cinco cartuchos y una vaina servida.

Carrizo intentó escapar, pero fue localizado minutos después escondido en el techo de una vivienda donde trató de camuflarse entre objetos y un maniquí. Fue detenido y trasladado a la comisaría.

Horas más tarde, el barrio volvió a ser escenario de tensión. La casa del imputado, ubicada en la Manzana E, Casa 4, fue saqueada por cuatro familiares directos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18). Todos fueron detenidos en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia bajo el sistema de Flagrancia.

Durante la audiencia, Carrizo también expresó temor por su seguridad en caso de ser trasladado al Servicio Penitenciario. “Tengo miedo de ir al servicio y que me estén esperando para pegarme, porque esa gente mueve mucho”, dijo.