La Justicia de San Juan dictó seis meses de prisión preventiva y un año de investigación penal preparatoria para los sospechosos acusados por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años que fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Valle Grande, en Rawson.

La medida fue dispuesta este viernes al mediodía, luego de la primera audiencia del caso, en la que seis de los imputados se presentaron ante el juez y brindaron su versión de los hechos. Un séptimo sospechoso fue detenido horas antes, pero no compareció junto a los demás.

Durante la audiencia, varios de los acusados negaron su participación en el crimen y aseguraron ser inocentes. Cristian Guajardo, uno de los detenidos, declaró: “Estábamos tomando una gaseosa, llegué en la moto con mi hijo y fue todo cuestión de minutos. Empecé a sentir que largaban piedras, lo llevé al fondo y lo tapé. Cuando quise salir ya estaba la policía y me arrestaron. Yo no hice nada”.

Entre lágrimas, agregó: “Soy inocente, soy el sostén de mi familia. Lo siento mucho por ese angelito”.

Otro de los imputados, Alan Bazán, afirmó que fue amenazado y que no tuvo relación con el tiroteo. “Yo estaba en la casa de mi abuela porque ellos vinieron y nos amenazaron que nos iban a matar. Fueron ellos los que pegaron, el niño no tiene la culpa de nada”, expresó.

En tanto, Santander declaró que se acercó a la casa de su abuela “por seguridad, porque se escuchaban amenazas” y sostuvo que poseía un arma “para resguardar a su familia”.

Dante Carrizo, otro de los señalados, sostuvo que su familia también había sido agredida. “Lamento lo que pasó, pero hubo problemas de las dos partes. Ellos también dispararon desde sus casas. Lamento lo del niño, pero lo que dijeron no tiene nada que ver conmigo”, afirmó.

Su hermano, Hernán Carrizo, declaró que se encontraba en su domicilio con sus hijos y su madre cuando escuchó los disparos. “Lo siento mucho por el chico, pero también tenemos miedo por nuestros hijos”, dijo.

El último sospechoso, Jonathan Carrizo, del barrio Estación, fue detenido el mismo viernes por la mañana y no declaró ante el juez.

El crimen ocurrió la madrugada del 14 de octubre, cuando Emir Barboza se encontraba en la puerta de la casa de sus abuelos. Su padre intentó socorrerlo y lo trasladó al hospital Marcial Quiroga, pero el niño llegó sin vida.

Horas antes, en la misma zona, se había producido una pelea entre grupos de jóvenes que terminó con dos menores demorados. Cuando la policía se retiró del lugar, se escucharon los disparos que impactaron en el niño.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, explicó que en el lugar se hallaron vainas de dos calibres distintos (9 mm y .22) y que la pericia balística será clave para determinar quién efectuó el disparo fatal.