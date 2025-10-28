El ex funcionario municipal Facundo David Nievas fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos, tras ser hallado culpable del delito de peculado, en el marco de una causa que conmocionó al municipio de Angaco.

La sentencia fue dictada por la jueza Mónica Lucero durante el Juicio Oral y Público correspondiente al legajo MPF-SJ-00162-2024, caratulado “Actuaciones investigativas por denuncia formulada por la Municipalidad de Angaco”. La magistrada también dispuso la prisión preventiva del condenado en la Comisaría 20ª, con su posterior traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá hasta que la sentencia quede firme.

De acuerdo con la investigación de los funcionarios, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Pérez; Nievas, quien se desempeñó como capataz general del municipio entre 2019 y 2023, además de ser empleado de planta permanente habría realizado una conexión paralela y clandestina de agua potable desde la red municipal hacia un loteo de su propiedad.

Para concretar esta maniobra ilícita, el exfuncionario utilizó maquinarias, materiales y personal perteneciente al municipio, lo que configuró el delito de peculado previsto en el artículo 261 del Código Penal.

El caso avanzó a juicio luego de que, en una audiencia celebrada en septiembre, el juez de garantías Federico Rodríguez diera por cerrada la etapa investigativa y resolviera la elevación a juicio de la causa.

Con el fallo de la jueza Lucero, Facundo Nievas fue declarado autor material del delito, recibiendo una pena ejemplar por el uso indebido de bienes públicos en beneficio propio.