Dos días después que la directora de una escuela secundaria sufriera una brutal agresión por parte de una alumna y su madre, la Justicia resolvió condenar a cuatro años de prisión en suspenso. María Margarita Galleguillo, la agresora.

Esta dura condena implica que durante los cuatro años en los que rija la sentencia, Galleguillo no podrá cometer ningún delito, aunque sea menor porque de inmediato será encarcelada y deberá cumplir con los años de presidio.