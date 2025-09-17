El juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, rechazó el pedido de los abogados Eduardo Sait y Fernando Bueno. Buscaban que los hermanos Daniel Fernando (56) y Mauricio Eduardo Robles (46), dueños de una panadería, fueran sobreseídos. Ambos están acusados de abusar sexualmente durante más de un año de una mujer de 59 años con discapacidad.

La defensa pidió cerrar la causa porque la víctima mencionó una práctica que debería haber dejado lesiones. El informe médico, sin embargo, no halló rastros. Aun así, la fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante Victoria Ruiz, de la UFI ANIVI, se opusieron. Recordaron que esta etapa es solo para depurar pruebas. La valoración corresponde al juicio.

El magistrado coincidió con esa postura y ordenó que el caso siga adelante. El viernes se realizará la audiencia en la que confirmará la elevación a juicio. La denuncia se presentó el 10 de diciembre de 2024. Fiscalía considera probados los hechos y la participación de los acusados.

Por eso, ya adelantó que pedirá 12 años de prisión para Daniel Fernando y 14 para Mauricio Eduardo. En su descargo, el menor de los hermanos negó los cargos. “Somos gente de trabajo. Nunca tuve problemas con la justicia. Juro que no hice nada”, afirmó ante el tribunal.