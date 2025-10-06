Este lunes, Juan Alfredo “Chato” Carrizo fue imputado formalmente por el homicidio de Nicole Bajinai, la joven que murió de un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado en el barrio Echeverría, en Capital. La audiencia se desarrolló en Tribunales, ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

El único acusado del crimen escuchó los cargos en su contra mientras la investigación, a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, continuaba sumando pruebas. Según reconstruyeron los investigadores, todo comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando una pelea entre varios grupos derivó en un enfrentamiento frente a la Casa 7, donde vive el hermano del imputado.

En medio del disturbio, Carrizo habría sacado un revólver calibre 38 y disparado a “boca de jarro” contra la joven. Nicole cayó sobre la vereda y, aunque fue trasladada al Hospital Rawson, llegó sin vida. La médica legista confirmó que la bala ingresó por detrás del pabellón auricular izquierdo, provocándole la muerte inmediata.

Tras el crimen, la Policía desplegó un amplio operativo con participación de la Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica. En el fondo de la Casa 10 del barrio, los efectivos hallaron el arma homicida: un revólver calibre 38 con cinco cartuchos y una vaina servida.

Carrizo intentó escapar arrojando el arma, pero fue localizado minutos después. Según fuentes policiales, se escondió en el techo de la casa de una comerciante de la zona, intentando camuflarse entre objetos y un maniquí. Finalmente, fue reducido y trasladado a la comisaría.

Horas después del asesinato, el barrio volvió a ser escenario de tensión. La vivienda del acusado, ubicada en la Manzana E, Casa 4, fue saqueada por cuatro personas que resultaron ser familiares directos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18).

Según confirmaron fuentes policiales, el robo ocurrió cuando la custodia policial había sido retirada por orden judicial. Sin embargo, una patrulla que recorría la zona sorprendió a los sospechosos en pleno saqueo y los detuvo. Los cuatro fueron puestos a disposición de la Justicia y enfrentarán un juicio en el sistema de Flagrancia.