Jonathan Lucero, el único sospechoso del asesinato de Matías Emiliano Díaz Amestíca ocurrido en Villa San Patricio, Chimbas, fue formalmente imputado este viernes por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, encabezada por el juez de Garantías Guillermo Adárvez, el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, presentó los elementos de convicción reunidos hasta el momento y solicitó un plazo de investigación, además de la prisión preventiva para el acusado.

La defensa, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, pidió la libertad de su cliente argumentando que Lucero se había presentado de manera voluntaria ante la Justicia. Sin embargo, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que permanezca detenido en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa.

El crimen que se le atribuye ocurrió el 17 de octubre en el interior del barrio Villa San Patricio. Según la investigación, Díaz Amestíca caminaba por la zona —presuntamente rumbo a su casa en el barrio San Francisco— cuando fue interceptado por un motociclista con quien mantuvo una discusión.

En ese momento, el agresor sacó un arma de fuego y disparó varias veces, impactando dos balas en el cuerpo de la víctima: una en la pierna derecha y otra en la axila, esta última mortal.

Lucero se había convertido en el principal sospechoso desde el inicio de la investigación. Tras varios allanamientos fallidos, el martes pasado se entregó junto a su abogada en Tribunales, donde quedó detenido y ahora deberá afrontar el proceso tras las rejas.