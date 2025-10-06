Juan Alfredo “Chato” Carrizo, imputado por el homicidio de Nicole Bajinai, declaró este lunes en la audiencia de formalización realizada en Tribunales ante el juez de Garantías Sergio López Martí. La Fiscalía, representada por Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, solicitó que permanezca un año en prisión preventiva mientras avanza la investigación. El Juzgado decidió acatar la petición de la fiscalía.

Durante su exposición, Carrizo describió su versión de los hechos ocurridos la madrugada del sábado en el barrio Echeverría y aseguró que no tuvo intención de matar a la joven. “Tengo dos sobrinos chicos que se agarraron a pelear con un muchacho que sale de comprar merca de la casa de los Bajinai. Cuando pelean mis sobrinos con la persona que salía de la casa, toda la familia sale y ahí empiezan los problemas. Al otro día me entero y yo tenía un arma hace dos días para proteger a mi familia”, dijo.

Carrizo afirmó que actuó en defensa de su familia y relató el momento previo al disparo. “Querían entrar todos adentro, yo agarré el portón y no los dejaba entrar. Mi cuñada lloraba, las niñas estaban adentro, no sabía qué hacer. Cuando la chica me empezó a agarrar yo tenía el arma y le dije ‘soltame’ y le pegué en la mano y ahí salió el tiro. No fue mi intención lastimar a esa chica”, sostuvo.

El acusado también contó que tras el disparo entró en shock y huyó. “Yo tengo 4 hijos, no los puedo ver, los extraño. Quedé en shock y atiné a correr, me subí a la pared y se cayó el arma. Me sentía muy mal, me estaban buscando los familiares y yo no sabía si era la Policía o la familia de ella que me buscaba. En un momento sentí mucha gente y escuché que disparaban muchas veces”, agregó.

En otro tramo de su declaración, Carrizo manifestó su temor por posibles represalias y por el consumo de drogas en el barrio. “Venden mucha droga y yo de eso estoy seguro, no me gustaría que mis hijos vivan en el barrio con esa gente. Tengo miedo de ir al servicio y que me estén esperando para pegarme porque esa gente mueve mucho”, afirmó.

El momento más fuerte de su testimonio fue cuando expresó su desesperación por la situación que atraviesa. “Tengo ganas de agarrar una soga y colgarme y no rabear más. Lo he pensado y se lo dije al psicólogo. Me siento mal, nunca pensé que me iba a pasar esto, no sé cómo hacer ni cómo salir adelante. Hace dos semanas que no la veo a mi hija, no la buscaba por miedo”, confesó ante el juez.

Según la investigación, los hechos ocurrieron alrededor de la 1.30 de la madrugada del sábado, cuando una pelea entre varios grupos derivó en un enfrentamiento frente a la Casa 7 del barrio, donde vive el hermano del imputado. En medio del disturbio, Carrizo habría sacado un revólver calibre 38 y disparado a “boca de jarro” contra Nicole Bajinai. La joven cayó sobre la vereda y, aunque fue trasladada al Hospital Rawson, llegó sin vida. La médica legista determinó que el proyectil ingresó por detrás del pabellón auricular izquierdo, provocándole la muerte inmediata.

Tras el crimen, la Policía desplegó un amplio operativo con Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica. En el fondo de la Casa 10 hallaron el arma homicida: un revólver calibre 38 con cinco cartuchos y una vaina servida. Carrizo intentó escapar arrojando el arma y fue localizado minutos después en el techo de la vivienda de una comerciante del barrio, donde intentó camuflarse entre objetos y un maniquí.

Horas después, la casa del acusado, ubicada en la Manzana E, Casa 4, fue saqueada por cuatro personas identificadas como familiares directos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18). El robo ocurrió mientras no había custodia policial y todos fueron detenidos en flagrancia.