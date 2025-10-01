El adolescente señalado como autor de los disparos que dejaron gravemente herido al policía Gabriel Riveros continúa prófugo. Se trata de un joven de 16 años con antecedentes, sobre quien pesa la principal sospecha de haber efectuado al menos tres disparos contra el uniformado en la madrugada del domingo en Rawson.

La subjefa de Policía, Cinthia Álamo, confirmó ante el móvil de Canal 13 que durante la madrugada se realizaron cuatro allanamientos en domicilios de familiares del menor, pero no lograron dar con él. Tampoco fue hallada el arma de fuego utilizada en el ataque.

El hecho ocurrió en Villa San Damián, cuando Riveros, de 28 años, circulaba en moto con su pareja y fueron víctimas de un intento de robo. Tras seguir al ladrón hasta su casa, se habría producido una discusión con el adolescente, quien extrajo un arma y efectuó al menos cinco disparos.

El oficial, que desde hace dos años se encuentra en situación de pasiva, recibió dos impactos: uno en la mano izquierda y otro en el pecho, quedando internado en grave estado en el Hospital Guillermo Rawson.

Mientras tanto, la Justicia de Menores interviene en la causa y la policía mantiene un fuerte operativo de búsqueda, aunque el menor acusado de disparar contra Riveros aún no ha sido localizado.