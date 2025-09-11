Víctor “El Chino” Díaz, tiene antecedentes por asesinato y en la jornada del miercoles volvio a ser condenado. Este hombre, en el 2015 mató a “Catita” Moreno en 2015, y esta vez volvió a la mira de la justicia donde reconocio 3 nuevos delitos. De este modo volverá al Penal donde deberá cumplir su sentencia mas un año más por casos de violencia.

Diaz admitió haber atacado salvajemente a su pareja, y reconoció haber golpeado y amenazado a un hombre y a su hijo. Esto lo hizo mientras hacía uso del beneficio concedido por el Juzgado de Ejecución Penal, debido a su buena conducta, que cambió una vez fuera.

De esta manera, su abogado defensor, Nicolás Pardo, acordó con la fiscalía un juicio abreviado. Por cada hecho de violencia recibió 6 meses de prisión efectiva. Es así como el juez Federico Rodríguez homologó el acuerdo y sentenció a quien fuera un conocido barrabrava de San Martín.

Ahora, Diaz deberá permanecer en el Servicio Penitenciario hasta el 2028, luego de una travesia de violencia y hasta un colapso psicológico.

El homicidio a “Catita”

Víctor Ariel Díaz, conocido como “El Chino”, fue protagonista de uno de los asesinatos más violentos registrados en San Juan en los últimos años. El exintegrante de la barrabrava de San Martín mató a Andrés “Catita” Moreno el 19 de abril de 2015, en el marco de una interna entre facciones rivales.

Las versiones en torno al crimen apuntaron a dos posibles móviles: el manejo de entradas para los partidos y un trasfondo vinculado al consumo y la venta de drogas. Moreno, oriundo de La Rioja Chica, se dirigió aquella tarde a la casa de Díaz, ubicada en calle Catamarca, donde mantuvieron una fuerte discusión. La pelea terminó de la peor manera: “El Chino” golpeó a “Catita” y casi lo degolló.

En la escena también estuvieron Alberto Caballero y José Segovia, quienes no intervinieron directamente en el ataque. El cuerpo de Moreno fue arrojado a un contenedor de basura y luego prendido fuego, en un intento por borrar las huellas del asesinato.

Los tres implicados reconocieron su participación en el hecho. El 17 de abril de 2017, Díaz firmó un acuerdo de juicio abreviado y el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) lo condenó a 11 años y 10 meses de prisión por homicidio simple. La pena fue menor a la que habían pactado el fiscal y la defensa, que habían coincidido en 12 años y 4 meses. Por su parte, Caballero y Segovia accedieron a la suspensión de juicio a prueba, tras el pago de una suma de dinero y la realización de tareas comunitarias.

Díaz cumplió parte de su condena en el penal de Chimbas, aunque al poco tiempo obtuvo salidas transitorias. En 2022 consiguió el beneficio de la semilibertad y en 2023 volvió a gozar de permisos de salida. La condena debía extenderse hasta 2027, pero su conducta en prisión retrasó su expectativa de libertad, lo que lo mantendrá al menos un año más tras las rejas.