Se vivieron momentos de tensión en Tribunales, durante el desarrollo del juicio por el femicidio de Yanina Pérez en Angaco. Esto se debe a que el asesino actuó de forma violenta en todo momento, lo que obligó a que se estableciera un cuarto intermedio. Antes de que se hiciera este parate, el criminal declaró que "la mataría 50 mil veces más.

Ariel Omar Pérez empezó la audiencia estando presente en la Sala 5 de Tribunales. Sin embargo, debió ser retirado por su actitud violenta contra el fiscal, además de su actitud soberbia y agresiva con todos los presentes.

"Ella me amenazó con que ella iba a matar a mis hijos, por eso yo la maté a ella, corta. Lo volvería hacer (...) Yo no soy loco (...). Si si si ya está, a la pi**. No me voy a sentar porque no se me da la gana, no se me cantan los huev**. Me he hecho cargo, yo la he matado y lo volvería a hacer 50 mil veces", declaró en medio de un ataque de furia.

Por este motivo se decidió establecer un cuarto intermedio hasta las 12:00 de este 22 de agosto. Sin embargo, cabe destacar que “El Guascazo” ya aceptó en más de una vez recibir perpetua por haber cometido un Homicidio triplemente agravado por el vínculo, la violencia de género y la alevosía.