Luego de que la semana pasada se produjera una amenaza de bomba en el show de LALI en San Juan, las autoridades lograron rastrear a su autor. Si bien el mismo fue detenido durante el pasado miércoles, por problemas de salud fue regresado a su hogar.

Quien realizó el llamado al 911 asegurando que había un explosivo en el Aldo Cantoni es Juan Carlos Salem, un jubilado de 74 años de edad. El mismo fue localizado en una vivienda situada en Ignacio de la Roza, casi Comercio, en la localidad de La Bebida.

Allí se presentaron efectivos que lo detuvieron y lo trasladaron hasta la comisaría que está situada frente al hospital Marcial Quiroga. En ese momento, como siempre se realiza por protocolo, se lo sometió a un examen médico para determinar en qué estado se encontraba.

Se determinó que padece de hipertensión y diabetes, por lo que por estas cuestiones de salud no era recomendable que permaneciera dentro de un calabozo. Por este motivo las autoridades tomaron la decisión de que Salem regresara a su hogar.

Sin embargo, cabe destacar que sigue en calidad de detenido. De hecho en las próximas horas, se presume que sería el viernes 8 de agosto, el hombre tendría finalmente su audiencia de formalización en Tribunales.