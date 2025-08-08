Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de Juan Carlos Salem, el hombre que fue el autor de la amenaza de bomba en el recital de Lali en el estadio Aldo Cantoni. Frente a la Justicia, el hombre de 74 años acordó cumplir la condena de tres años de prisión en suspenso y pagar una multa de $10.000 por portación de arma.

El dato llamativo es que no deberá pagar un peso del costo del operativo. El mismo desplegó un gran operativo policial y costó poco más de $6.000.000. Anteriormente, la escuela Boero también tuvo un gran operativo por una amenaza de bomba realizada por dos alumnos. El mismo tuvo un peso de $4.000.000.

Los alumnos deberán pagar una multa de $2.000.000 cada uno y realizar tareas comunitarias. Caso similar ocurrió con la bioquímica que realizó la amenaza de bomba en el Hospital Rawson. Por ese motivo, se debió realizar un costoso operativo de evacuación de pacientes y gente que estaba realizando consultas.

La Justicia en ese caso decidió que la mujer debía pagar $4.000.000, un año de prisión en suspenso, además del trabajo comunitario.