El barra de San Martín recibió una condena en suspenso por los enfrentamientos entre facciones

La fiscal Daniela Pringles confirmó que Facundo Ezequiel Asís, uno de los implicados en los enfrentamientos entre facciones de la barra de San Martín, fue condenado en suspenso tras aceptar un juicio abreviado. El proceso se llevó a cabo este lunes, luego de que el imputado permaneciera 12 días prófugo.

“Efectivamente, hoy hicimos la audiencia del juicio abreviado contra el señor Asís. El 7 de octubre habíamos formalizado la causa y, como es de esperar, en ese momento negó todo”, explicó Pringles en declaraciones a Canal 13 San Juan.

La fiscal señaló que las pruebas fueron determinantes: “El vehículo del señor se puede ver en los registros fílmicos de las cámaras del CISEM en todo el desplazamiento del 3 de septiembre, en tres hechos distintos.”

Asís fue acusado de haber participado en tres ataques ocurridos el mismo día, junto con otros integrantes de la barra, en los que se dañaron viviendas y vehículos, y se amenazó a vecinos. Además, agredió a un trabajador de apellido González a la salida de su empleo, provocándole lesiones.

“Se le imputaron delitos por haberse hecho presente en tres viviendas junto con sus compañeros delictuales, haberlas atacado, dañado y haber amenazado a las personas. También se le imputó haber atacado a un ciudadano con sus compañeros de trabajo, dañándole el vehículo y provocándole lesiones”, detalló la fiscal.

Según Pringles, el acusado terminó aceptando la responsabilidad en el marco de las negociaciones con la defensa.: "Finalmente, en el día de hoy aceptó la condena. Es en suspenso porque es un autor primario. Solo tenía una probation vieja de Cavig, por lo cual puede gozar del beneficio”, explicó.

En relación con otros implicados, la fiscal indicó que ya hay varios procesados.“El señor Agüero fue detenido el día sábado, cuando ingresaba al partido. No tenía antecedentes y transita el proceso en libertad. Distinta fue la situación del señor Asís, que estuvo prófugo 12 días y quedó con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario”, puntualizó.

Además, reveló que recientemente fueron detenidos otros dos integrantes de la barra, conocidos como “Cara de Papa” (de apellido Moya) y Maurín.

“El viernes tuvimos la audiencia. El señor Moya acordó una suspensión del proceso a prueba, reparó el daño y hará tareas comunitarias. En cambio, el señor Maurín tiene condenas previas y continúa detenido”, aclaró Pringles.

“Ya llevamos cinco personas imputadas presentadas ante el juez y vamos a seguir. Nos quedan más todavía”, afirmó la fiscal.

El hecho

El caso se enmarca en una serie de hechos violentos ocurridos desde principios de septiembre, vinculados a una disputa interna por el control de la barra del Club San Martín entre los grupos “Pueblo Viejo” y “Nueva Generación”.

El 3 de septiembre, cerca de las 21:20, se registró un ataque a tiros contra la casa de Natalia Martín, en el barrio Costa Canal I, en Concepción. Testigos aseguraron que un motociclista señaló la vivienda a los ocupantes de dos autos, de los cuales uno descendió y efectuó varios disparos. Minutos después, los agresores atacaron la vivienda del hijo de la primera víctima, Maico González, en el barrio Conjunto 5 de Chimbas, donde se hallaron once impactos de bala y siete vainas calibre 9 milímetros.

Otros hechos violentos, ocurridos el 7 de julio y el 16 de septiembre, también fueron atribuidos al mismo grupo. Los fiscales estiman que la seguidilla de agresiones estuvo motivada por la lucha interna por el poder dentro de la hinchada del club.

Facundo Asís, uno de los cabecillas de los ataques, fue detenido el 4 de octubre en un evento de doma en Santa Lucía, pese a tener un pedido de captura vigente. En el operativo, la policía secuestró un Volkswagen Bora gris, presuntamente utilizado en los hechos anteriores.

La investigación judicial continúa y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.