La comunidad de 9 de Julio quedó consternada tras un aberrante hecho que tuvo como protagonista a una joven de 23 años que aseguró haber sido violada por su ex pareja. El agresor de 25 años fue identificado como Oscar Iván Pelayes. Lo relatado ocurrió el pasado 6 de octubre en una vivienda del Loteo Municipal de Las Chacritas. La identidad de la joven ha sido resguardada para no entorpecer la investigación judicial y evitar una revictimización de la misma.

Según el relato aportado por la víctima, la agresión comenzó luego de una discusión motivada por celos: “Comenzamos a discutir por celos, me trató de puta de cualquiera y fue cuando se abalanzó hacia mí y comenzó a sacarme mi ropa”, declaró la joven. La relación, según su versión, tenía una duración aproximada de dos años y presentaba rasgos que ella definió como “tóxicos”: él le prohibía usar redes sociales y salir con amigas, entre otras conductas de control.

La mujer relató que Pelayes la tomó por la fuerza, la llevó hasta la habitación de la hermana del agresor, una habitación colindante a donde en ese momento descansaba la hija de la pareja, de un año, y allí la agredió sexualmente. La víctima contó que, pese a sus súplicas y llantos pidiendo que pare, el agresor continuó la violencia: la dio vuelta sobre la cama y la penetró por vía vaginal y anal. En medio del dolor de su madre, la beba comenzó a llorar con desesperación y esto le permitió a la joven madre poder zafarse momentáneamente para amamantarla. Ella asegura que el hombre continuó intentando agredirla.

En un momento, la mujer logró salir al frente de la casa y, en la vereda, fue auxiliada por una vecina, que desconocía el contexto, mientras el agresor intentaba normalizar la situación y arrastrarla hacia el interior de la vivienda. La víctima consiguió llegar hasta la casa de esa vecina y pidió que llamaran al 911. Pelayes, según el relato, la tomó del brazo y la llevó a un descampado cercano, amenazándola para que no denunciara. “Cuando llegue el patrullero te voy a matar y si no te hago nada cuando me den la libertad te mato ahí”, habría dicho el agresor, siempre según la declaración de la joven.

Tras la llegada del patrullero, los policías interrogaron a ambos. Pelayes sostuvo que él había sido víctima de violencia por parte de la madre de su hija, pero finalmente fue detenido por los efectivos. La joven fue trasladada a la Unidad Fiscal de Anivi, donde formalizó una denuncia penal contra su ex pareja.

La denunciante manifestó además que continuará viviendo en el domicilio de la hermana del agresor quien, según ella, no estaba presente durante los hechos y le aseguró que Pelayes ya no residirá allí.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal para su investigación. La causa se tramita con la intervención de la Unidad Fiscal correspondiente, donde la víctima presentó su testimonio y se dispusieron medidas iniciales para resguardar su integridad y la de su hija. Mientras tanto, Oscar Iván Pelayes permanecerá detenido por 30 días en la Comisaría 31° de 9 de Julio hasta que se determine si es culpable.