Su hija sufrió abuso sexual por parte de su vecino jubilado y el hombre sigue hostigando. De acuerdo con lo que denunció la madre de la víctima, el abusador y sus allegados se burlan de la familia, y han llegado al punto de intimidarlos de diferentes maneras.

La mujer de Pocito, presentó en la UFI Genérica un escrito donde pide que se investigue a Hermes Montero, y a sus familiares por hostigamiento reiterado. La madre de la víctima aludió a que no mantienen la distancia solicitada tras la condena, sino que viven un constante calvario.

La denunciante señaló en su escrito: “No llevamos una vida normal, mi hija no sabe lo que es salir al fondo de la casa a disfrutar porque siempre son insultos y burlas por parte de este señor y sus familiares. Ella intentó hasta suicidarse y hasta cortó su cabello para que no la reconociera este señor en la calle, todo el tiempo buscan provocarme para que yo reaccione”.

Esta situación afecta a la menor, ya que tendría ataque nervios y ansiedad todos los fines de semana cuando esta gente se reúne y hace disturbios. El drama va en crecimiento, ya que indicaron que en junio pasado el abusador condenado se metió en la vivienda. "Me tienen amenazada de que me van a hacer la vida imposible hasta que yo me vaya del barrio, y que ellos son intocables”, dijo la madre de la niña.

Cabe mencionar que Montero fue condenado en julio del 2023 a 6 meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable de abuso sexual simple contra una adolescente de 14 años, amiga de su nieta. La Justicia homologó un juicio abreviado en el que el hombre admitió su responsabilidad y recibió una pena condicional. Sumado ello, le impusieron normas de comportamientos como la de no molestar ni tomar contacto con la víctima y su familia.

Ahora la madre de la menor, pide justicia y medidas de protección más firmes ya que viven en un estado de vulnerabilidad permanente. Como prueba de los hechos, presentaron imágenes de las cámaras de seguridad que tiene ese jubilado en la medianera y a través de las cuales filman la casa de la víctima.