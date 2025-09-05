La presidenta del Colegio de Magistrados de San Juan, Ana Lía Larrea, charló con Canal 13 y se refirió al comunicado emitido por la institución en respaldo a los jueces, luego de que un grupo de abogados penalistas cuestionara una sanción impuesta al defenso Marcelo Fernández Valdez.

“Como Colegio no podemos opinar sobre cuestiones jurisdiccionales, es decir, sobre lo que decide un tribunal o un juez. Por eso no me corresponde manifestarme sobre la multa que recibió el Dr. Fernández. Lo que sí hacemos es respaldar a los magistrados en su función y defender la independencia judicial”, explicó Larrea.

El pronunciamiento de la entidad surgió, según detalló, a pedido de los propios jueces: “Cuando un magistrado considera que su función se ve afectada frente a un ataque, una de nuestras tareas como Colegio es exponer la situación y remarcar la importancia de la independencia con la que deben resolver sus causas”.

Consultada sobre si existe la posibilidad de un acercamiento con la Asociación de Abogados Penalistas, Larrea lo descartó: “No creo que se dé. No tenemos forma de llegar a un acuerdo como se plantea, porque se trata de posiciones distintas: ellos defienden a uno de sus socios y nosotros respaldamos la labor de los jueces. El comunicado fija nuestra postura y, a partir de allí, cada parte debe seguir los canales que corresponden”.

La presidenta del Colegio de Magistrados remarcó además que, a su entender, no existe un escenario de limitación en el ejercicio de la defensa penal: “Sí creo que hoy las condiciones están garantizadas. El nuevo sistema acusatorio aporta más transparencia, hace participar más a la sociedad, agiliza los procesos y le da protagonismo a todas las partes, tanto a la defensa como a la fiscalía y la querella”.

Finalmente, Larrea señaló que las discusiones entre sectores son parte de la vida institucional: “Me parece positivo que se den estos debates. Así como los penalistas defienden a sus asociados, nosotros respaldamos a los jueces. Eso fortalece el sistema democrático y la confianza en la Justicia”.