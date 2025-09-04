La tensión en el ámbito judicial sanjuanino sigue escalando luego del fallo histórico en el juicio por expropiaciones, donde el tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo decidió multar al abogado defensor de Santiago Graffigna, Marcelo Fernández Valdez, por expresiones vertidas en un recurso de apelación.

La medida generó una fuerte reacción de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP), que consideró la sanción como un acto de disciplinamiento arbitrario y un atentado contra el libre ejercicio de la defensa penal. Ahora, la polémica sumó un nuevo actor: el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, que emitió un comunicado en defensa de los jueces.

En el escrito, la entidad expresó su “profunda preocupación por el constante cuestionamiento” a las resoluciones judiciales y advirtió que estos ataques “atentan directamente contra la dignidad de la magistratura y de su adecuado ejercicio”. Asimismo, manifestó un “enérgico y categórico rechazo a toda publicación que afecte los principios fundamentales de la independencia judicial y el Estado de derecho”.

La sanción contra Fernández Valdez consiste en una multa equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial, cercano a los $800.000, lo que el abogado ya anticipó que apelará. Desde su entorno señalaron que se trata de “un acto de persecución” que debe ser advertido.

Cabe destacar que esta no es la primera sanción contra el letrado en el marco de la causa: previamente había recibido un apercibimiento por declaraciones posteriores al veredicto. Sin embargo, en esta ocasión, la sanción se basó en los términos que utilizó dentro del escrito de casación, donde el tribunal consideró que utilizó “expresiones descalificatorias y ofensivas” hacia sus integrantes.

En medio de este cruce de posiciones, el Colegio de Magistrados reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad, el respeto a la ley y la protección de la labor judicial, mientras que la defensa de Graffigna se prepara para insistir en su apelación.

El descargo

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, como defensor de los derechos de sus asociados y dentro del marco del ámbito de las facultades que le son propias, expresa su profunda preocupación por el constante cuestionamiento, efectuado a través de distintos actores de la sociedad en general que se están llevando a cabo contra sus integrantes en virtud de las resoluciones que en los casos concretos sometidos a una decisión judicial, realizando reproches que exceden las vías legales y adecuadas para cumplir su cometido.

En ese orden de consideraciones, se estima que mediante ellas se atenta directamente contra la dignidad de la magistratura y de su adecuado ejercicio, al amparo de la legislación aplicable.

De tal suerte, manifestamos nuestro enérgico y categórico rechazo a toda publicación que del modo expuesto afecta los principios fundamentales de la independencia judicial y el Estado de derecho.

Los magistrados, en el ejercicio de sus funciones, toman decisiones a la luz de lo dispuesto por el art. 3 del C.C. y C., expresando razonablemente su decisión por lo que cualquier intento de coacción o intimidación constituye una grave amenaza para el correcto funcionamiento de nuestra administración de justicia.

De esta manera, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Juan reafirma su compromiso con la defensa de la institucionalidad, el respeto a la ley y la protección de la labor de sus integrantes.