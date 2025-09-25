Este jueves se conoció la noticia de la resolución en el caso que involucraba a un concejal de Juntos por el Cambio de Valle Fértil, Pedro Lucero. Su ex pareja, Lucia Leglise, denunció que el hombre había usurpado la casa donde ella vivía con sus hijos y mencionó que Lucero tiene una restricción perimetral por violencia de género. Finalmente, se resolvió que el hombre debía desalojar la vivienda.

La abogada de Leglise comentó que el lunes 15 de septiembre el juez tomó una medida, “dándole la exclusividad a la señora. Nunca se procedió adecuadamente para sacar al señor del lugar. El día martes, Lucero presentó un escrito donde decía que vivía una señora mayor en el lugar, que por la ley de ancianidad no podían sacarla del lugar. El día miércoles el juez levantó la resolución y la dejó sin efecto”.

“Nunca se consideró el contexto de violencia de género y la desprotección de los niños. Decidimos presentar un recurso ante esa resolución que nos parecía injusta”, mencionó la letrada. Es por ello que recurrieron nuevamente a la justicia y se llamó a una audiencia el día miércoles. “En la tarde, se dictó la resolución haciendo lugar al recurso que habíamos presentado y ordenando al concejal a que debía desalojar la vivienda”, expresó.