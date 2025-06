El 15 de marzo Diego Andreoni fue a jugar a un complejo de canchas de fútbol en Rivadavia. En ese contexto recibió un disparo que terminó ocasionando su muerte. Ahora su padre pide cárcel para los dos involucrados, rogando que la muerte de su hijo no quede en el olvido.

Alberto Andreoni habló entre lágrimas con el móvil de Canal 13 desde el ingreso a Tribunales. Aseguró que tanto Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez son asesinos ya que, si bien sólo uno de ellos disparó, el otro fue el que le entregó el arma de fuego.

“Quiero que se pudran en la cárcel. El arma la llevó uno y se la pasó a otro que fue el que disparó. Para nosotros y espero que para la Justicia los dos son culpables. Los dos son asesinos. Discutían contra otro muchacho y gatillaron cuando mi hijo se acercó a pedir que no dispararan. Espero que se haga justicia y que la muerte de mi hijo no sea en vano”, expreso.

Andreoni remarcó que lo más indignante de todo, es que su hijo no tenía nada que ver con los imputados. Ellos mismos reconocieron ante las autoridades que ellos estaban discutiendo con otra persona y que no tenían ningún problema con Diego.

“Estaba jugando un partido de fútbol, se terminó y estos chicos no se porque llevaron un arma a una cancha de fútbol. Le quitaron la vida a mi hijo a sangre fría, lo asesinaron y él no tenía problema con ellos. Con mi hijo no tenían problema y ellos mismos lo dijeron, son unos asesinos. No es porque sea mi hijo y porque ya no esté, pero era un chico que no tenía problemas con nadie”, sentenció.