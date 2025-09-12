El desgarrador pedido del papá de Carolina Sastre: "Mató a mi hija, no se puede ir a la casa"
El hombre solicitó la renovación de la prisión preventiva y rechazó el juicio abreviado.
El próximo lunes vence el plazo de prisión preventiva de Eleazar Flores, el hombre acusado de provocar el choque en la Ruta 40 que le costó la vida a Carolina Sastre y a otras personas. Ante esta situación, la familia de la joven expresó su preocupación y convocó a la comunidad a acompañarlos para evitar que el imputado recupere la libertad.
“Hoy a las 11:00 la fiscalía citó una nueva audiencia para decidir la renovación o no de la prisión preventiva. Nosotros pedimos a los sanjuaninos que nos acompañen, porque si lo mandan a la casa nadie lo va a controlar y puede escaparse sin responder ante la Justicia”, señaló Rubén Sastre, padre de Carolina.
El hombre remarcó que Flores es boliviano, tiene familia en ese país y que incluso ha utilizado pasos alternativos para ingresar y salir de la Argentina. “Ninguna medida preventiva va a impedir que si él quiere irse, lo haga. Y si lo mandan a su casa, sin custodia, se va a terminar yendo porque enfrenta una posible condena de entre cuatro y ocho años”, agregó.
Sastre también cuestionó la posibilidad de un juicio abreviado, que podría reducir la pena a tres años de prisión no efectiva. “Un juicio abreviado en un caso como este destruye a la familia de la víctima. Ese señor mató a mi hija, que no la voy a ver nunca más, y lo mandarían a su casa como si nada hubiera pasado. El dolor nuestro va a ser eterno y él tiene que hacerse responsable de lo que hizo”, afirmó con dolor.
Finalmente, el padre de Carolina pidió que la Justicia actúe con celeridad y transparencia: “No queremos interferir con la Justicia, solo pedimos que se haga lo que corresponde, que haya un juicio justo y que este hombre cumpla la pena que le corresponde”.