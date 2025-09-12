El próximo lunes vence el plazo de prisión preventiva de Eleazar Flores, el hombre acusado de provocar el choque en la Ruta 40 que le costó la vida a Carolina Sastre y a otras personas. Ante esta situación, la familia de la joven expresó su preocupación y convocó a la comunidad a acompañarlos para evitar que el imputado recupere la libertad.

“Hoy a las 11:00 la fiscalía citó una nueva audiencia para decidir la renovación o no de la prisión preventiva. Nosotros pedimos a los sanjuaninos que nos acompañen, porque si lo mandan a la casa nadie lo va a controlar y puede escaparse sin responder ante la Justicia”, señaló Rubén Sastre, padre de Carolina.

El hombre remarcó que Flores es boliviano, tiene familia en ese país y que incluso ha utilizado pasos alternativos para ingresar y salir de la Argentina. “Ninguna medida preventiva va a impedir que si él quiere irse, lo haga. Y si lo mandan a su casa, sin custodia, se va a terminar yendo porque enfrenta una posible condena de entre cuatro y ocho años”, agregó.

Sastre también cuestionó la posibilidad de un juicio abreviado, que podría reducir la pena a tres años de prisión no efectiva. “Un juicio abreviado en un caso como este destruye a la familia de la víctima. Ese señor mató a mi hija, que no la voy a ver nunca más, y lo mandarían a su casa como si nada hubiera pasado. El dolor nuestro va a ser eterno y él tiene que hacerse responsable de lo que hizo”, afirmó con dolor.

Finalmente, el padre de Carolina pidió que la Justicia actúe con celeridad y transparencia: “No queremos interferir con la Justicia, solo pedimos que se haga lo que corresponde, que haya un juicio justo y que este hombre cumpla la pena que le corresponde”.