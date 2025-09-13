El empresario Rodrigo García Manzano quedó en libertad bajo el régimen de probation tras ser detenido la semana pasada en Rawson en un procedimiento policial realizado en su restobar. Durante el operativo, se secuestró un revólver calibre 32 cargado y 775 gramos de marihuana, lo que inicialmente complicó su situación judicial.

El arma, hallada en su oficina junto a cuatro cartuchos adicionales, no contaba con papeles habilitantes. García Manzano argumentó que era un regalo de su abuelo y que nunca había sido utilizada. Tras su arresto, pasó varias horas en la Comisaría 24°, hasta que el fiscal Fernando Bonomo formuló la acusación por tenencia de arma de uso civil sin autorización.

Este viernes, luego de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa a cargo de Wilson De Philippis, se resolvió la suspensión de juicio a prueba por dos años. Las condiciones incluyen:

120 horas de tareas comunitarias en la Municipalidad de Rawson.

Reparación simbólica de $1.500.000, destinada a la FUNDAME y a un merendero que determine la Oficina de Medidas Alternativas.

Multa de $10.000, según lo estipulado en el artículo 189 bis del Código Penal.

Aunque García Manzano evitó la condena por la portación ilegal de arma, sigue bajo investigación en otros dos expedientes:

En la UFI de Estafas, por la denuncia de una exempleada que asegura haber sido engañada para firmar su renuncia.

En la Justicia Federal, por la tenencia de marihuana. Desde su entorno sostienen que se trata de uso personal con prescripción médica y permisos del REPROCANN.

El allanamiento, autorizado por el juez de Garantías Matías Parrón a pedido del fiscal Guillermo Heredia, formó parte de una investigación más amplia por presuntas irregularidades en el manejo del restobar, que incluyó la revisión de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos.