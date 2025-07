Por la mañana del pasado jueves 3 de julio, una tragedia vial ocurrió en la provincia de San Juan. La misma tuvo lugar en el departamento Rivadavia cuando un motorista chocó a un ciclista, provocando su muerte inmediata. Este viernes, quien guiaba la moto tuvo su audiencia de formalización.

Se trata de Juan Carlos Castro, un hombre de 51 años y oriundo de Marquesado. Él estaba guiando una Hero Hunk 150 cc cuando todo sucedió. Nicolás Schiattino, fiscal a cargo del caso, contó cuál es la información que tienen por el momento sobre la mecánica del hecho.

“Fue un siniestro vial con una persona fallecida en La Bebida. Fue entre una moto y una bicicleta donde falleció un hombre de 75 años (Julio Hugo Gabriel). La víctima avanzaba de este a oeste en bicicleta por Avenida Ignacio de la Roza y al llegar a calle Fernández intentó doblar, pero fue embestido por una moto”, relató.

Producto del choque, el ciclista cayó al suelo y falleció en el instante debido al gran golpe que dio su cabeza contra el asfalto. Por este motivo, durante la audiencia, Castro fue imputado por homicidio culposo.

“Hay una cámara de seguridad en el lugar, por lo que vamos a recabar los videos. Existe una doble línea amarilla en el lugar, así que no está permitido el adelantamiento. No se cruzó de carril la moto, pero no respetó las distancias en un lugar donde están prohibidos los sobrepasos. Vamos a hacer una pericia vial accidentológica. La persona ha quedado en libertad con medidas de coerción, como no salir de la provincia y no interferir en la investigación”, sentenció.