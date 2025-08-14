En un fallo que podría marcar jurisprudencia en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la jueza en lo contencioso-administrativo, Adriana Tettamanti condenó al abogado Alday a pagar $4 millones al periodista Sebastián Saharrea por injurias.

Según explicó la magistrada, en este tipo de acciones civiles “lo que se pide es la reparación del daño moral, un daño extrapatrimonial que se produce cuando se afecta un derecho personalísimo”. A diferencia de los perjuicios materiales, como los que pueden derivar de un accidente de tránsito, aquí se protege el honor y la reputación de la persona afectada.

Tettamanti subrayó que no existe un monto preestablecido para este tipo de indemnizaciones, ya que el Código Civil establece que debe evaluarse en función de las satisfacciones que pueda brindar esa suma, como el valor de un viaje o un vehículo. En este caso, el monto reclamado por el damnificado fue considerado razonable y se hizo lugar a la pretensión.

La jueza resaltó que el caso “está íntimamente vinculado a la libertad de expresión y al derecho de la información”, pero advirtió que estos derechos preferentes deben ejercerse con base en el principio de buena fe y sin incurrir en un uso abusivo. “La Ley nunca ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, señaló.

El fallo también rechazó los argumentos del demandado, quien intentó justificar sus declaraciones en el marco de un juicio penal, recordando que “eso tiene límites, como no afectar los derechos de terceros ajenos a la causa penal”.

Tettamanti expresó que espera que la resolución “resulte útil porque transciende y puede servir como precedente en casos análogos”, reforzando el mensaje de que la libertad de expresión no exime de responsabilidad cuando se vulnera el honor de otras personas.