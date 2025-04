Este jueves se conoció que el femicida de Cristina Olivares solicitó salir de la cárcel para visitar a su madre. Miguel Ángel Palma, quien, junto a Rosa Videla, asesinaron a la joven de 163 puñaladas en julio de 2012 en Pocito, argumentó que su mamá está pasando por un delicado estado de salud.

La novedad generó indignación en la familia de la víctima de femicidio. Sobre todo, en Sandra Olivares, la madre que hizo un reclamo en la Justicia de San Juan.

Palma realizó el miércoles el pedido al juez de Ejecución Penal, Federico Zapata. Desde la Justicia informaron que le darán curso a la solicitud, la cual puede ser negativa. Según indicaron fuentes judiciales, no habría constancia médica que la madre del femicida esté pasando por un momento delicado de salud.

Hace dos años, la familia Olivares vivió una situación similar que también los llenó de indignación. El 17 de abril de 2023, Rojas contó a Canal 13 que Rosa Videla, quien está condenada a cadena perpetua por asesinar a su hija, obtuvo salidas transitorias. "Es otra burla más que nos hacen", expresó en esa oportunidad.

Rojas vive en inmediaciones de Calle 6 y Lemos, y la familia de la asesina de su hija, a los pocos metros. “Yo estoy muy mal porque esta mañana me llamaron y me avisaron que Rosa Videla estaba llegando a su casa, a traerla de paseo, por 3 horas, que la traían para visitar a su familia”, expresó en ese momento.

incluso añadió: “Supuestamente hay una ley, porque yo pertenezco a la Asociación de Madres del Dolor, que dice que a las víctimas de femicidio nos tienen que avisar que les van a dar estas horas para salir y a mí nadie me ha avisado”.

"Yo estoy pasando un mal momento. Mi marido hace 3 meses falleció de cáncer. No está Antonio pero estoy yo y acá no se va a burlar de mi familia ni de la memoria de mi hija. Yo no sé, si me dicen que es cadena perpetua, porqué los dejan salir", expresó Sandra en abril de 2023.

El femicidio que conmocionó a San Juan

El 8 de julio de 2012 San Juan se estremeció. En calle 7 entre Vidart y Lemos hallaron el cuerpo masacrado de Cristina Olivares, una joven mujer y mamá de dos pequeños hijos. Fueron 166 puñaladas. El caso terminó con tres condenados a cadena perpetua: el ex de Cristina, Miguel Palma, su amante, Rosa Videla, y la cuñada de esta última, Noelia Corvalán.