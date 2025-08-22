Este viernes 22 de agosto empezó el juicio por el femicidio de Yanina Pérez. El asesino es Ariel Pérez, apodado “El Guascazo”, un hombre con el que había tenido una relación amorosa tiempo atrás. Durante la audiencia, después de haber sido retirado de la sala por su actitud agresiva, él aceptó ser condenado a perpetua.

Cabe recordar que el asesinato en contra de la empleada municipal ocurrió el 15 de febrero del 2024. Sin embargo, el inicio del juicio se aplazó hasta este día, ya que Pérez fue cambiando de abogado defensor en varias ocasiones para dilatar el proceso el mayor tiempo posible.

Finalmente el juicio oral y público comenzó en la Sala 5 de Tribunales. Allí este hombre, imputado por un Homicidio triplemente agravado por el vínculo entre ambos, la violencia de género y la alevosía, debió ser retirado del lugar por su actitud agresiva.

El hombre manifestó que “Quería firmar e irme”, pero las autoridades le explicaron que eso no era posible. Luego de un intento de evadir esta situación, el hombre regresó a la sala pero no soportó escuchar las pruebas en su contra y enfrentó al fiscal, por lo que fue retirado nuevamente.

Minutos después comenzó a participar del juicio de forma remota, conectándose por Zoom desde otra sala de Tribunales. Desde allí manifestó estar de acuerdo con ser condenado a perpetua, ya que reconocía haber asesinado a Yanina Pérez.