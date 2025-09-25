El fiscal Ignacio Achem, uno de los 35 postulantes al cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, habló este jueves en el programa Buen Día, Día sobre la polémica situación que lo involucra. “Hay una ficha que me mostraron y una firma que no es mía. Pedí una copia y le dije a la Justicia que la anulen”, aseguró sobre su firma en una afiliación política.

El funcionario judicial contó que fue en ese momento cuando le hicieron completar la desafiliación de manera inmediata. “Nunca estuve afiliado a ningún partido político, si conozco la política sanjuanina. Esto no me afecta en mi convicción del concurso para Fiscal General porque no es una situación real”, expresó.

Achem aseguró que ya puso toda la información a disposición de la Justicia: “He actuado por parte mía, a nivel particular. No sabría decir si hay otros casos como el mío, no sé qué dispondrá el fiscal general. Yo hice lo que tenía que hacer”.

El episodio salió a la luz luego de una publicación periodística que señalaba su supuesta pertenencia a un partido. Al revisar los registros de la Secretaría Electoral, el fiscal detectó que figuraba como afiliado a Convicción Federal, espacio que encabezó en su momento Mauricio Ibarra.

“Me llamó mucho la atención porque nunca me afilié. La firma que aparece no es mía”, había declarado previamente. Según explicó, la ficha no solo consignaba un domicilio paterno en el que no reside desde 1995, sino que además contenía dos firmas distintas sin identificación clara. La presunta afiliación dataría de 2009.

Frente a estas irregularidades, Achem presentó una denuncia en la Fiscalía Federal, aportando la documentación para que se realicen peritajes caligráficos y se determine si existió falsificación. “Esperaré a ver qué surge, yo ya hice lo que correspondía”, cerró el fiscal, que actualmente está al frente de la UFI Genérica.