En la madrugada de este lunes 8 de septiembre ocurrió una tragedia en Santa Lucía. Es que un obrero rural, identificado como José Luis Domínguez, de 61 años, falleció tras un incendio causado por artefactos eléctricos. Según el fiscal Francisco Nicolia, fue su hijo quien descubrió el lamentable desenlace.

Según las primeras investigaciones el hijo de Domínguez estuvo intentando comunicarse con su padre, tras horas sin tener éxito en la comunicación, se dirigió directamente hasta el domicilio, los minutos fueron desesperantes.

El joven vio humo saliendo por las aberturas del domicilio y en junto con un vecino derribaron la puerta y entraron a la casa. Según su testimonio, José Luis, se habría juntado con un grupo de amigos en la noche del domingo y luego en la mañana dejó de responder su celular, lo que generó la preocupación.

El hombre fue hallado en el baño y acostado boca arriba. Mientras que los electrodomésticos y los muebles estaban derretidos y manchados de negro.

El foco de incendio se habría generado por un cortocircuito en un enchufe existente en la cocina donde estaban conectados varios electrodomésticos y que generó el fuego. El hecho se consideró una combustión incompleta, ya que no se desarrollaron las llamas y solo se concentró en un sector de la cocina, sobre todo en el techo de caña de la morada, que generó un considerable humo y hollín, por lo que el hombre murió intoxicado.

El fiscal descartó signos de violencia como tampoco existió la falta de pertenencias o elementos de valor. Por lo que la hipótesis que manejaron los investigadores es muerte provocada por intoxicación de monóxido, de igual manera resta conocer el resultado de la autopsia.

Sobre el estado del cuerpo, Nicolia dijo que tenía algunas pequeñas quemaduras en algunas extremidades, pero no había signos de calcinamiento.