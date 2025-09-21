El debate en torno a la reforma del Código Penal para agravar las condenas en delitos viales sigue en vilo. En este marco, el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, analizó en Canal 13, los cambios propuestos y advirtió sobre los desafíos que plantea la aplicación práctica de algunas de las medidas, como la tolerancia cero de alcohol al volante.

“En vez de tolerancia cero, habría que considerar que el máximo sea 0,25 por la utilización de ciertos medicamentos”, sostuvo el fiscal en diálogo con este medio, señalando que el límite absoluto podría generar conflictos a la hora de aplicar la ley.

La propuesta aprobada en el Congreso introduce modificaciones al artículo 14 del Código Penal, con un enfoque más severo para los homicidios viales agravados. “En estos casos, no se podrá conceder la libertad condicional. Se lo asimila a ciertos delitos sexuales, donde tampoco existe la posibilidad de acceder a este beneficio”, explicó Micheltorena.

Entre los agravantes contemplados, mencionó:

Conducir bajo los efectos de estupefacientes.

Tolerancia cero en alcohol.

Exceso de velocidad superior a 30 km/h del límite permitido.

Conducir sin habilitación o con una distinta a la correspondiente al vehículo.

Conducir en contramano.

Pasar semáforos en rojo.

Realizar “picadas”.

Uso de celular al volante.

“Lo determinante de esta reforma es la elevación de las escalas penales. En el caso de homicidios culposos, el mínimo parte desde los cuatro años, y en caso de agravantes desde los cinco. El máximo llega a ocho años sin agravantes y hasta doce con agravantes”, indicó el fiscal.

El debate

Uno de los puntos más discutidos es la incorporación de la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores. Micheltorena advirtió que, si bien la medida apunta a una mayor seguridad vial, su aplicación puede derivar en situaciones injustas.

“Antes teníamos un rango entre 0,5 y 1 gramo, según el tipo de conductor. Esto podía reducirse, por ejemplo, a 0,25 o 0,30, pero no establecer en cero, porque puede traer problemas en cuanto a la aplicación de la norma”, explicó.

El fiscal enumeró casos en los que podrían darse falsos positivos: “Ciertas fermentaciones intestinales, algunos jarabes, enjuagues bucales o incluso personas con glucosa en sangre pueden arrojar resultados positivos sin haber consumido alcohol. Eso va a generar controversia”.

Si bien Micheltorena reconoció que existe un amplio consenso social en torno a la tolerancia cero, insistió en la necesidad de analizar la viabilidad práctica: “Estos factores pueden empañar el funcionamiento legislativo de la norma”.

Más allá del endurecimiento de las penas, Micheltorena remarcó que la reforma quedó incompleta al no contemplar cambios en otros aspectos vinculados a la seguridad vial, como la reparación a las víctimas.

“Hubiera sido muy importante que se avanzara en una reforma integral. Una cosa es la sanción penal, que también repara, pero es fundamental que la víctima sea verdaderamente reparada con mecanismos modernos y justos”, señaló.

En este sentido, cuestionó el sistema de seguro obligatorio vigente: “Este régimen es absolutamente injusto con las víctimas, limita indemnizaciones y reparaciones". También señaló que "En casos donde no hay un autor determinado, no existe un fondo de garantía que las cubra. Nos obligan a contratar un seguro, pero las ventajas sociales no están, y terminan beneficiándose las compañías aseguradoras en lugar de las víctimas”.

Micheltorena fue categórico: “Nuestro sistema de seguro obligatorio es inconstitucional. Debería estar regulado por ley y no por una autoridad administrativa, como ocurre hoy. Necesitamos un esquema transparente, eficaz y rápido, como en los mejores países del mundo”.

Finalmente, insistió en que el verdadero eje de cualquier reforma vial debe ser la víctima: “El sistema actual pone demasiadas ventajas en manos de las aseguradoras". "Hay válvulas de escape que terminan dejando a las personas sin indemnización. En vez de centrarse solo en lo punitivo, esta era una ventana histórica para también reformar el sistema civil” aludió.