El fiscal Francisco Pizarro brindó este lunes nuevos detalles sobre el incendio ocurrido el sábado por la noche en Villa Huarpe, Pocito, donde siete colectivos de la empresa “Nacho” quedaron destruidos. “La principal hipótesis sería una cuestión accidental, pero está abierta la investigación”, señaló en diálogo con Canal 13 San Juan.

El funcionario judicial reveló un dato clave en torno al inicio del siniestro: “Tenemos testimonios que manifiestan que a última hora de la tarde ingresó uno de estos vehículos y habría sido el causante de la falla mecánica que se produjo en el siniestro”.

Pizarro indicó que las pericias realizadas hasta ahora apuntan a un cortocircuito, aunque aún se espera el informe oficial de Bomberos. “Estamos aguardando el informe del departamento de bomberos para determinar bien la causa por la cual ocurrió este triste episodio”, explicó.

El fiscal confirmó además que cuatro dotaciones trabajaron en el operativo para controlar las llamas y evitar mayores pérdidas. “Gracias a Dios no ha habido que lamentar ningún herido, pero las imágenes fueron dantescas. Se hizo un perímetro para resguardar la zona porque el incendio fue grande”, detalló.

El hecho

Durante el pasado fin de semana se produjo un impactante incendio en San Juan. El mismo se dio en un establecimiento donde una empresa guardaba sus siete colectivos, los cuales terminaron destruidos completamente. Ahora se supo que todo se dio por un cortocircuito dentro de una de las unidades.

El desesperante episodio se produjo en horas de la noche del pasado sábado 6 de septiembre, en la calle Independencia, en el interior de Villa Huarpe. Esta empresa que gira bajo el nombre “Nacho”, que no presta su servicio a la Red Tulum, sino que realizar traslados particulares, perdió todas sus unidades.

Si bien la pericia realizada por Bomberos todavía no arrojaron resultados, trascendió que los peritos que trabajaron en el lugar, detectaron un cortocircuito. El mismo se produjo en uno de los propios colectivos, provocando que se incendiara y las llamas se extendieran hacia los otros vehículos.