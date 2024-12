Este año el ex coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas de la Justicia Provincial, Mario Parisí, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión por agresiones contra su ex pareja, quien además también presentó una demanda civil por daños y perjuicios que supera los $20 millones de pesos en su contra. Causa todavía no resuelta.

El defensor de Mario Parisí, Fernando Castro, esta semana presentó la apelación contra la condena de la jueza Parra ante el juez de impugnaciones Maximiliano Blejman. Detalló 7 puntos por los que considera que hubo “defectos en la argumentación” de la sentencia según explicó al programa Cien Por Hora.

Al ser consultado sobre si la condena afectó el trabajo diario del condenado, el profesional dijo que no. Porque sus funciones en el poder judicial van por un lado y esta instancia judicial de su vida privada va por otro, “no hay sentencia firme”, agregó el abogado. “No hay que mezclar la cuestión administrativa que involucra su trabajo con una cuestión judicial”, mencionó el abogado, reforzando que la acusación de haber cometido un delito fue en su vida privada y no relacionado a su función en la justicia.

Una vez que la condena esté firme seguramente se evaluará esa situación. “Habrá que ver la repercusión”, dijo el abogado Fernando Castro". Actualmente Parisí cumple funciones en la Biblioteca de la Corte de Justicia, donde desempeña tareas administrativas y no tiene poder de decisión, según aclararon en su momentos fuentes del poder judicial provincial.