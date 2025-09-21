Este viernes, un joven de 20 años fue detenido por realizar una triple amenaza de bomba en una escuela de Rawson. El sujeto, identificado como Axel Muñoz llamó durante tres días consecutivos a la escuela de donde egresó, la Escuela Ejército de Los Andes. El caso toma relevancia por los antecedentes que tiene el joven y porque es la amenaza número 16 de este año, encendiendo las alarmas de las autoridades.

Axel Muñoz enfrenta una pena de tres años en suspenso por abuso sexual y violencia contra una adolescente. El hecho ocurrió en abril de este año y fue condenado por abuso sexual simple, lesiones leves en dos hechos, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial.

La víctima, una adolescente de 15 años de Rawson, había denunciado agresiones físicas, amenazas, episodios de abuso y hasta una herida de arma blanca en una obra en construcción. Según pudo informar Diario Huarpe, aunque se investigó una tentativa de femicidio, esa imputación finalmente no prosperó.

Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal le impuso a Muñoz una pena de tres años de prisión en suspenso, es decir, sin cumplimiento efectivo. La Fiscalía de ANIVI había solicitado una condena de diez años de prisión efectiva, al igual que la querella, mientras que la defensa pidió la pena mínima y la suspensión del debate.

El caso volvió a cobrar relevancia por las recientes amenazas de bomba en Rawson. Los allanamientos realizados permitieron el secuestro de celulares para peritajes, y el fiscal Alejandro Mattar confirmó que dos adolescentes de 16 años también están involucrados, uno de ellos ya a disposición del Juzgado de Menores.