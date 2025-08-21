El caso por el femicidio de Yanina Pérez, ocurrido el 15 de febrero de 2024 en Angaco, sigue sin resolverse debido a las constantes maniobras del principal imputado, Ariel Omar “Guascazo” Pérez, quien enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado por el vínculo, la alevosía y en contexto de violencia de género.

Este miércoles debía iniciar el juicio oral, pero una vez más quedó suspendido luego de que el acusado decidiera cambiar de abogado, sumando ya cuatro defensores distintos en poco más de un año y medio de proceso. Esta vez, Pérez designó a Horacio Merino como su representante legal, lo que obligó a postergar la audiencia de apertura para que el nuevo letrado se interiorice en la causa.

La familia de la víctima sostiene que se trata de una estrategia para retrasar el proceso. “Por supuesto que lo hace a propósito, es evidente que estamos ante una maniobra para dilatar el juicio. Nos siguen violentando”, expresó Flavia Pérez, hermana de Yanina.

Durante la instrucción, el acusado protagonizó diversos episodios que generaron polémica. Entre ellos, pedidos de internación con el fin de ser sometido a estudios médicos para alegar inimputabilidad —los cuales fueron rechazados— y reacciones violentas en audiencia, como el momento en que pateó un micrófono e insultó al fiscal Francisco Micheltorena, lo que derivó en que el juez Sergio López Martí ordenara su traslado a los calabozos.

El comportamiento de Pérez también incluyó exigencias insólitas, como su negativa a compartir sala con los demás participantes, motivo por el cual en una de las audiencias se lo habilitó a seguir el debate vía Zoom desde una sala contigua.

Mientras tanto, la familia de Yanina insiste en que las demoras solo profundizan el dolor. “Impotencia es lo que sentimos, porque todo esto también es una forma de violencia. Esperamos que el juicio avance sin más interrupciones”, señaló Flavia Pérez.