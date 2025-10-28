El hermano del juez Figuerola fue condenado por vender una camioneta robada

Este martes, Canal 13 llegó hasta el edificio de Tribunales, donde se desarrolló una audiencia de juicio abreviado en la que se unificaron dos causas contra Martín Julio Figuerola, hermano del juez de Garantías Javier Figuerola. El acusado reconoció haber cometido delitos de estafa y encubrimiento, por los cuales recibió una condena de un año y seis meses de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel.

Según se informó, Figuerola fue denunciado por vender una camioneta robada, una SWD4, a un hombre de apellido Mattar. La maniobra se descubrió cuando la víctima intentó realizar los trámites de titularidad del vehículo y se constató que tenía pedido de secuestro.

Durante el proceso judicial, el imputado tuvo la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño, alternativa que le hubiera permitido evitar una condena penal mediante la devolución del dinero a la víctima. Sin embargo, no se concretó el acuerdo, ya sea por falta de recursos o por negativa del acusado, por lo que la causa llegó a juicio abreviado.

Además, se unificó otra causa por encubrimiento, ya que Figueroa fue encontrado con otro vehículo —una Volkswagen Suran— que presentaba las numeraciones limadas, lo que hacía presumir su origen ilegal.

El fallo incluyó la prohibición de acercamiento a la víctima y la imposición de reglas de conducta que deberá cumplir durante el período de condena condicional.

Por otro lado, se supo que la víctima podrá continuar el reclamo por la vía civil para intentar recuperar el dinero perdido en la operación. Se estima que el monto ascendería a unos cinco millones de pesos, aunque parte de esa suma —alrededor de 700 mil pesos— ya habría sido recuperada en el marco de la investigación.