Un pensionado de 70 años admitió ante la Justicia haber abusado sexualmente de una joven de 26 años con severos problemas de salud mental. La joven padece de esquizofrenia, trastorno bipolar y epilepsia. El hombre manifestó haberla ultrajado en dos ocasiones, una en noviembre y otra en los primeros días de enero pasado.

En una audiencia realizada este lunes, el juez Pablo León homologó un acuerdo de juicio abreviado entre sus defensores, Alejandra Iragorrre y Claudio Vera, y el fiscal de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prieto. El mismo constaba de una pena de 6 años de prisión en modalidad domiciliaria. La audiencia también estaba prevista para definir la situación de otro imputado, un changarín de 31 años, que permanece detenido desde diciembre.

En su caso, las acusaciones son más graves y de larga data: la Justicia le atribuye haber abusado a su propia hermana, la misma joven víctima del pensionado, desde que ella tenía 7 años hasta los 21. A esto se suman los ultrajes a un primo al que sometía entre los 7 y los 11 años mediante amenazas y manipulaciones, obligándolo a prácticas sexuales a cambio de prestarle una computadora.

Ese segundo acusado, defendido por César Jofré, podría optar por un juicio abreviado en los próximos días. En caso de no aceptar y enfrentar un debate oral, la Fiscalía adelantó que pedirá una pena de 10 años de prisión.