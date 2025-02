En las últimas horas, la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica, informó que se encuentra buscando a Luciano Montivero. Se trata de un joven de 21 años presuntamente involucrado en una banda delictiva que opera al estilo "boquetero". Montivero, conocido en redes sociales por su nombre artístico "El Tity lmc", se mostró activo en sus perfiles tras la difusión de su búsqueda, negando las acusaciones y asegurando que sigue enfocado en su carrera musical.

Según la fiscalía, Montivero estaría implicado en al menos 7 hechos delictivos y formaría parte de una asociación ilícita junto a su padre y otras personas. Su rol dentro de la banda sería el de “soporte”.

Los demás miembros de la banda ya están detenidos y esperan ser llevados a juicio, donde se les imputarán varios delitos. Uno de los casos más resonantes en los que estarían involucrados es el asalto a la metalúrgica Alumetal, cometido al estilo "boquetero", es decir, ingresando a los locales mediante perforaciones en paredes o techos.

Tras la publicación de su búsqueda en los medios, Montivero utilizó sus redes sociales para defenderse. En una publicación, escribió: “Por más mierda que suban o hablen sobre mí, solo trato de no bajar los brazos y seguir con lo que más me gusta. No se crean todo lo que ven por ahí. Bendiciones, Dios me lo bendiga”.

Además, compartió un adelanto de un video musical y anunció que lo subiría a un nuevo canal, expresando su determinación de seguir adelante a pesar de los problemas: “Le comparto un adelanto, mañana lo subo en un canal nuevo y arrancar de cero por más problemas que cargue, jamás me rendiré”.

La fiscalía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de Montivero, quien sería el único miembro de la banda que aún no ha sido detenido.