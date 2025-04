El juez de Garantías, Roberto Montilla, rompió el silencio en declaraciones radiales que se conocieron este jueves, luego de que saliera a la luz una grave denuncia en su contra por presunto encubrimiento y abuso de autoridad. En diálogo con Radio Colón, aseguró que se enteró por los medios, negó haber cometido un delito y aseguró que se siente agraviado en su moral.

“Tomé conocimiento de este hecho a través de los medios gráficos mientras estaba trabajando. Pero nadie me notificó de manera directa”, expresó el magistrado. Además, remarcó: “El Ministerio Público Fiscal que investigue lo que tenga que investigar”.

Montilla negó haber cometido algún hecho que afectara a la Justicia y apuntó contra el proceso en su contra: "A ciencia cierta, no he cometido ningún hecho que sea de agravio a la Justicia. Tampoco agravié al Juez de Flagrancia ni a la fiscal. Sin embargo, sí veo que estoy siendo agraviado yo, en mi desempeño y en mi moral".

El juez agregó "me gustaría que primero se me notifique de lo que se me acusa. Mi moral es intachable y no tengo nada que ocultar. Así que me da lo mismo si tiene que pasar algún tipo de audio que anda circulando", sostuvo.

Por último, reafirmó: “Estoy al servicio de la Justicia y, si tengo que ser investigado, lo haré”.

El hecho

La Fiscalía denunció al juez Roberto Montilla por presuntamente querer favorecer a un detenido por una supuesta estafa. Según la presentación, Montilla habría incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de autoridad.

Todo se originó a partir de la detención de José Benito Martín, el pasado 5 de abril en la Comisaría 4ta, en el marco de una causa por estafa. Según la acusación, al día siguiente Montilla se habría comunicado en varias oportunidades con la dependencia policial, invocando su rol de Juez de Garantías en turno y sugiriendo que el detenido fuera trasladado a un hogar para adultos mayores.

Incluso, según la denuncia, el juez se habría presentado en persona en la comisaría con el mismo propósito. A las 22:40 de ese mismo día, volvió a insistir para hablar con el ayudante fiscal de turno, a quien le habría propuesto gestionar el traslado del detenido, pese a que el mismo se encontraba a disposición del Juez de Flagrancia.

Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que Montilla se interesó indebidamente en un caso fuera de su competencia funcional, formulando sugerencias y utilizando su cargo como juez para influir en la situación del detenido.

El fiscal coordinador Iván Grassi ya solicitó una audiencia, la cual podría desatar un escándalo judicial de grandes dimensiones.