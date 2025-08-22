Luego de más de un año de lucha en busca de Justicia, la familia de Yanina Pérez recibió el fallo que tanto esperaba. El “Guascazo” Pérez fue condenado a cadena perpetua por haber asesinado a su expareja de ocho puñaladas, en inmediaciones del Cementerio de Angaco.

Flavia Pérez, hermana de la víctima, rompió en llanto al escuchar que el asesino de Yanina pasará toda su vida preso. En ese sentido aseguró que su hermana ya no va a poder salir del lugar donde está, pero ahora él tampoco.

“Un femicida menos, creemos que se hizo Justicia. Intentó pedir disculpas en alguna audiencia pero no fueron bien recibidas ni creídas, por las reacciones que él tenía. Desde un principio fue agresivo y violento como se mostró ahora. Sus declaraciones son para tener en cuenta si algún día llega a pedir un beneficio para negárselo”, declaró.

Los dichos a los que Flavia hace referencia tienen que ver con Ariel Omar Pérez aseguró que a Yanina “la mataría 50 mil veces más”. En ese sentido Melina Gómez, una de las hijas de la difunta, aseguró que el asesino no se merece ningún tipo de beneficio.

“Él no se merece nada. La recuerdo a mi mamá y ahora estoy feliz de que él no va a poder hacerle daño a nadie más, hubieron muchas denuncias y muchas cosas antes. Siempre tuve miedo porque siempre se manejó así. A mi mamá le diría que la quiero y que gracias por enseñarme a ser fuerte, porque lo que me dejó ella es fortaleza. Me voy a proponer seguir luchando para que él nunca tenga un beneficio”, sentenció.