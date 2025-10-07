Un maquinista vial de 50 años, identificado con las iniciales F.G.M., fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, pero evitó ir a la cárcel. La sentencia fue dictada por el juez Gerardo Fernández Caussi, luego de un juicio abreviado acordado entre el fiscal Pablo Martín, el ayudante fiscal Federico Pereyra (de la UFI Delitos Informáticos y Estafas) y la defensora María Filomena Noriega.

El acusado había sido detenido el viernes pasado durante un allanamiento en su vivienda en San Juan Capital. Tras la condena, recuperó la libertad, aunque deberá cumplir estrictas normas de conducta impuestas por la Justicia.

La causa se inició en julio de 2025, a partir de un reporte judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que detectó el envío de un video con material de pornografía infantil desde un perfil de Instagram registrado a nombre de “Máximo Nahuel González”.

Los investigadores determinaron que esa cuenta estaba vinculada al correo electrónico y al número de celular de F.G.M..

Además, el reporte reveló que otra cuenta, a nombre de “Eric Pastrán”, ya había compartido al menos 10 archivos con imágenes de abuso infantil en 2021. Aunque esa cuenta fue eliminada, quedaron los registros que permitieron avanzar en la pesquisa.

Con informes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), las compañías telefónicas y los servidores de internet, los investigadores confirmaron que los perfiles utilizados eran ficticios y que todos estaban asociados al maquinista.

El viernes pasado, en un allanamiento a su domicilio, el hombre fue detenido y se le secuestró su teléfono celular. Los peritajes confirmaron que había compartido los archivos de material de abuso y explotación sexual infantil, lo que llevó a imputarlo formalmente.

Frente a las pruebas reunidas, el acusado decidió admitir su responsabilidad y, a través de su defensora, firmó un acuerdo de juicio abreviado. De este modo, recibió una pena de 3 años de prisión condicional, evitando el cumplimiento efectivo de la condena en el penal.

El juez Fernández Caussi homologó el acuerdo y dispuso que F.G.M. deberá respetar las normas de conducta impuestas, que incluyen restricciones y supervisión judicial.