El médico Miguel Amado, condenado en 2021 por abuso sexual a una paciente, y el enfermero José Sebastián Castillo, señalado por múltiples víctimas, continuarán detenidos bajo arresto domiciliario por al menos un mes más. Así lo resolvió este jueves el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, tras un pedido del fiscal de la UFI Cavig, Leonardo Arancibia.

La audiencia se desarrolló en Tribunales, donde el fiscal leyó la imputación y solicitó la prórroga de la medida de coerción que vencía este sábado. En representación de los imputados estuvieron los abogados Marcelo Fernández y Nadia Derka, quienes intentaron evitar la extensión. Finalmente, el magistrado dio lugar al planteo fiscal y prorrogó la preventiva por 30 días más.

El caso salió a la luz en junio, cuando una mujer denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos en el hospital de Pocito. Esa misma noche fueron detenidos Amado y Castillo. El antecedente del médico pesó desde el inicio: en 2021 fue condenado por abuso sexual simple contra una paciente.

En el caso de Castillo, la situación es aún más compleja, ya que no solo enfrenta esta causa, sino que también acumula varias denuncias. Distintas mujeres lo señalaron por prácticas inadecuadas durante las consultas, como masajes y maniobras que derivaban en tocamientos de carácter sexual. La fiscalía sostiene que ese era su modus operandi, aprovechando la vulnerabilidad de las pacientes.

Los testimonios de las denunciantes, sumados al prontuario de Amado y a las acusaciones contra Castillo, llevaron a que la Justicia ordenara la prisión preventiva para ambos, bajo la modalidad domiciliaria. La medida ya había sido renovada en distintas oportunidades y, con la nueva prórroga, ambos seguirán detenidos al menos hasta que venza el plazo dispuesto por el juez.