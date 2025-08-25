La detención de Ángel Nahuel Flores volvió a sacudir a San Juan. Este viernes, la Policía lo arrestó en la vía pública en Capital, señalado por la Justicia como el hombre que aparece en las cámaras de seguridad ingresando al domicilio del jubilado Mario Alday, hallado maniatado, con heridas cortantes en el rostro y la vivienda incendiada en Villa del Carril.

Pero no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a un crimen atroz. Flores ya había sido investigado y procesado por el homicidio de Yutiel Castro, un bebé de un año y medio que murió en 2014 tras recibir una feroz golpiza. En ese entonces, el joven vivía junto a su hermano Jonathan en una panadería abandonada, en compañía de la madre del niño, Johana Castro, quien también estuvo detenida por el caso.

En 2017, mientras permanecía bajo tratamiento en el Hospital Mental, Nahuel Flores habría admitido ante profesionales de la salud ser el autor del asesinato de Yutiel. “Soy el responsable”, fue la declaración que trascendió en aquel momento, durante una entrevista en la que también intentó suicidarse. Su abogado cuestionó la validez del testimonio al haberse dado sin asistencia letrada, pero el episodio marcó un quiebre en la investigación.

Los peritajes psicológicos también habían arrojado un perfil alarmante. Silvia Signorato, psicóloga de la Corte de Justicia, aseguró entonces que Flores era “un psicópata capaz de matar”, con una personalidad marcada por una infancia atravesada por un padre golpeador y una madre abandónica. Según la especialista, el joven “descargaba su ira en los demás y era muy hábil para engañar”.

Ahora, con 24 años, el nombre de Nahuel Flores vuelve a estar en el centro de una causa por homicidio. Su arresto se suma al de Iván Armando Gamboa, de 34 años, pero los investigadores sospechan que Flores habría sido el autor material del crimen del jubilado Alday, lo que abre un nuevo capítulo en su historial de violencia y delitos.