En las últimas horas se confirmó que el estado de salud del parapentista que sufrió un grave accidente, sigue siendo sumamente delicado. Si bien circuló la versión de que el deportista había sufrido muerte cerebral, esto fue desmentido.

Se trata de Pablo Ariel Lara, un hombre de 50 años que chocó contra el Cerro Tres Marías cuando se movilizaba en un parapente. Esto sucedió durante el pasado fin de semana, en el interior del Club del Kayak en San Juan.

Lara se dio un fuerte golpe en su cabeza, lo que directamente le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave, sumado a politraumatismo grave. Por este motivo fue ingresado en el Servicio de Urgencias del hospital Rawson.

Allí recibió asistencia médica de profesionales que estuvieron monitoreando su estado, en busca de alguna evolución favorable. Por más que surgió la versión de que fue declarado con muerte cerebral, desde el propio hospital Rawson desmintieron a este medio dicha información.