Un pastor evangélico actualmente está cumpliendo con una condena de 10 años en el Penal de Chimbas. Esto se debe a que se demostró que abusó a una menor con discapacidad. En medio del cumplimiento de esta pena, ahora fue denunciado por presuntamente ultrajar a su propia nieta.

La audiencia por este nuevo caso se llevó a cabo durante las últimas horas en Tribunales, siendo comandada por la jueza Mabel Moya. Allí, por más que el abogado defensor intentó que la acusación no prosperara, la causa se elevó a juicio.

Todo comenzó cuando la tía materna de una adolescente, denunció ante las autoridades que la menor le había revelado algo aterrador. Su propio abuelo la había manoseado en tres ocasiones entre el 2018 y 2019, en situaciones en que la nieta se quedó a dormir en su casa situada en el departamento Capital.

Como parte de la investigación, profesionales en psicología entrevistar a la presunta víctima. Luego de estas conversaciones, los especialistas elaboraron un informe en el que aseguraron que la menor sufre de un trauma severo a raíz de haber sido víctima de estos hechos. Cabe destacar que, si se demuestra la culpabilidad del hombre, podría recibir un castigo de entre 3 y 10 años.