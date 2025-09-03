El peatón que embistió y mató a un motociclista podría ir preso porque tiene antecedentes

En las próximas horas comenzará el juicio contra un hombre acusado de protagonizar un insólito siniestro vial que terminó con la vida de un motociclista en Capital. Lo llamativo del caso es que, según la investigación, el peatón fue quien embistió al conductor de la moto.

“El hecho fue en marzo del año pasado, en calle General Paz entre Salta y Santiago del Estero. El motociclista circulaba de oeste a este y fue impactado por un peatón que cruzó de manera intempestiva, por el medio de la calle”, explicó a la prensa el fiscal de la causa, Adolfo Díaz en Canal 13.

El motociclista sufrió heridas gravísimas que lo mantuvieron internado durante más de dos meses y medio. Finalmente, murió a raíz de esas lesiones.

Según detalló el fiscal, lo usual en este tipo de hechos es que se avance hacia un juicio abreviado, pero este caso tiene una particularidad. “Por lo general, estas causas se cierran con abreviado, pero aquí el acusado tiene antecedentes penales. Ya cumplió una condena, pero ahora, en caso de ser hallado culpable, la pena deberá ser de cumplimiento efectivo”, indicó Díaz.

Consultado sobre la situación personal del imputado al momento del accidente, el fiscal aclaró: “Desconozco si estaba evadiendo algo o en qué circunstancias previas se encontraba. Lo que sí está claro es que cruzó por un lugar indebido y de manera repentina, lo que provocó la colisión y dejó sin posibilidad al motociclista de realizar una maniobra para evitarlo”.

La expectativa de la Fiscalía es clara. “Al ser un homicidio culposo, la pena va de 1 a 5 años. Todavía no tengo definido el monto exacto que vamos a solicitar, pero lo que sí corresponde es que sea de cumplimiento efectivo, porque el acusado ya perdió la condicionalidad”, concluyó el fiscal.