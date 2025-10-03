El juez de Impugnación, Daniel Guillén, rechazó el pedido de morigerar las medidas de coerción solicitado por la defensa del agente penitenciario Alejandro “Tati” Jofré, acusado de al menos 25 estafas que superan los $158.000.000 y que habrían afectado a sus propios compañeros de trabajo. Con esta decisión, el guardiacárcel continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece desde el 5 de septiembre.

La resolución judicial confirmó la prisión preventiva dictada el 8 de septiembre por el juez de Garantías Matías Parrón, a pedido del fiscal Guillermo Heredia y de la ayudante fiscal Gabriela Blanca, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La fiscal de Impugnación, Marcela Torres, había insistido en mantener al acusado bajo arresto por la gravedad de los hechos y las pruebas que aún restan producirse.

El planteo de la defensa, a cargo de los abogados Fabiana Salinas y Néstor Oliveras, buscaba la liberación de Jofré mientras continúa la investigación, pero no prosperó.

El presunto fraude

Según la investigación, Jofré habría ideado un esquema de engaños aprovechando la confianza de sus colegas penitenciarios. Se presentaba como intermediario de supuestos negocios rentables en rubros como harina, aceites, construcción y préstamos informales. A las víctimas les ofrecía invertir dinero prometiendo rápidas devoluciones con altos intereses. En algunos casos devolvió pequeñas sumas para generar confianza, pero cuando recibía montos mayores dejaba de responder o postergaba los pagos.

La fiscalía contabilizó al menos 25 damnificados, con un perjuicio estimado en más de $158.410.600. Entre los casos más graves, un agente denunció haber invertido $43.000.000, tras vender su camioneta; otro perdió $6.000.000; y otros denunciaron aportes de $6.200.000, $2.288.000 y $1.600.000, además de cifras menores que igualmente resultaron devastadoras para las economías familiares.

El primer denunciante se presentó el 4 de febrero de 2025, y desde entonces las acusaciones se multiplicaron. Jofré fue detenido el 5 de septiembre y, tres días después, el juez Parrón le dictó prisión preventiva por dos meses, medida que ahora quedó firme con la resolución de Guillén.