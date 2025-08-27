Luego de que se imputara a 6 integrantes de esta banda delictiva denominada como “Robaruedas”, este miércoles 27 de agosto finalmente se formalizó a los dos restantes. Se trata de un sujeto apodado como “Cuchillo” y Nelson Vivares, dos sujetos que estaban prófugos de la Justicia.

Rubén Díaz, el primero de los nombrados, esta acusado de ser el líder de este grupo. Si bien estuvo evadido de las autoridades durante casi una semana, el pasado lunes se supo que fue capturado por las autoridades.

Cabe destacar que este sujeto está acusado de robarle la rueda de auxilio de su vehículo al propio Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia. El último de los asociados a esta banda de ladrones es Nelson Vivares, un sujeto con decenas de antecedentes que roba ruedas desde hace más de 10 años.

El mismo también logró evitar su detención durante alrededor de una semana, pero durante las últimas horas lo encontraron y lo detuvieron. Ellos dos enfrentaron su audiencia de formalización durante la mañana de este miércoles 27 de agosto.