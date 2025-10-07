El conflicto entre dos facciones de la barrabrava de San Martín, está más activo que nunca. En ese sentido la Justicia tomó cartas en el asunto y en las últimas horas logró la detención de dos sospechosos. Los mismos estuvieron este martes en Tribunales para una audiencia de formalización.

La Dra. Daniela Pringles, fiscal de la UFI Genérica, contó ante el móvil de Canal 13 que tanto Facundo Asis como Agustín Agüero están acusados de tirotear las viviendas de sus “rivales”. La entrevistada aseguró que estos enfrentamientos ocurren desde hace años pero que se agravaron desde que el “Verdinegro” ascendió.

“Parecía que estaba reinando la calma hasta que entre finales de julio y principios de septiembre existieron encuentros entre los integrantes de dos facciones y disparos en varias casas. Tenemos como víctima a toda una facción y a sus familiares. El lunes de la semana pasada hicimos 14 allanamientos simultáneos, quedaron con pedido de captura la mayoría de los que buscábamos”, expresó.

La fiscal relató que están trabajando sobre tres denuncias presentadas el pasado 3 de septiembre. En ese momento miembros de ambas bandas se cruzaron en el Mocoroa de forma violenta. Posteriormente varias personas afirmaron que recibieron disparos en sus viviendas, efectuados por personas que se movilizaban en automóviles.

“Toda una familia recibió disparos en su casa. Personas fueron con intenciones de ingresar de manera violenta, amenazando con armas de fuego. Tenemos un raid de una hora y medio donde las mismas personas fueron a tres casas, atacaron y se marcharon. Tenemos registros fílmicos y hemos logrado secuestrar uno de los autos utilizados”, afirmó.

A pesar del trabajo que han realizado hasta ahora las autoridades, todavía hay cuatro sujetos que están prófugos de la Justicia. Se espera que se llegue a un acuerdo entre las partes para que estas personas se terminen entregando.