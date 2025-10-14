En horas de la madrugada de este martes 14 de octubre, un niño de 7 años murió al recibir un disparo en el pecho. Ahora las autoridades que trabajan para esclarecer lo ocurrido, revelaron que el menor de edad estaba caminando por la calle cuando fue alcanzado por una bala.

Sebastián Gómez, ayudante fiscal, habló con la prensa desde Tribunales acerca de los avances que han logrado concretar. En ese sentido manifestó que si bien pudieron comprobar que el proyectil impactó en el pecho de Emir Barboza, todavía no saben por qué motivo el pequeño estaba en la vía pública en horas de la noche.

“El niño fue trasladado por su padre al hospital pero sabemos que murió antes de llegar. No sabemos si fue una bala perdida, aparentemente el niño andaba circulando por la calle, pero seguimos sin saber en qué contexto circulaba”, detalló.

Posteriormente Iván Grassi, fiscal coordinador, habló acerca del posible arma homicida. En ese sentido manifestó que todavía no tienen la precisión del calibre del proyectil que provocó la muerte de Emir.

“Hay armas calibre 22 secuestrados, pero también proyectiles 9 milímetros. Esperemos que la autopsia precise pero en principio era un sólo impacto de bala en el pecho del menor, pero eso hay que comprobarlo. Si se extrae hay que realizarle una pericia balística para saber desde qué arma se utilizó. No descartamos que sea una calibre 22 pero pueden ser otros”, concluyó.