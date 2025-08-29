Un empleado de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos contra la Propiedad, identificado como Adolfo Holeywell, fue detenido tras ser denunciado por sus propios superiores. Según informaron medios locales, se sospecha que filtró información sensible a una banda delictiva especializada en robos de ruedas, lo que entorpeció un operativo destinado a detenerlos "in fraganti".

Holeywell trabajaba como gestor de allanamientos y habría utilizado su posición para anticipar los movimientos de la fuerza judicial, facilitando así que los delincuentes eludieran el procedimiento planeado. La denuncia fue radicada por los coordinadores de la UFI involucrada y elevada a la UFI de Delitos Especiales, que procedió a detenerlo cuando el acusado se presentó voluntariamente ante las autoridades. Actualmente permanece detenido en la Unidad Chimbas Sur.

Dada su función dentro del sistema judicial, las autoridades no descartan que, además del cargo por encubrimiento o entorpecimiento a la justicia, se le pueda imputar el delito de tráfico de influencias, por la posible utilización indebida de información reservada.